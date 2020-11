Caltanissetta, scuole. Sindaco Gambino: “Evitate il panico. Se necessari, adotteremo i provvedimenti adeguati”

CALTANISSETTA – “Se dovessero rendersi necessari, prenderemo i provvedimenti opportuni”. Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, oggi durante il messaggio alla città in diretta facebook, ha parlato del problema “chiusura scuole”. Il primo cittadino ha ribadito che ogni iniziativa sarà commisurata ai numeri dunque alla situazione sanitaria. Gambino ha ricordato che nello scorso week-end lo screening per le scuole superiori, tramite i tamponi analizzati in drive-in, ha evidenziato una percentuale di positivi dello 0,6%.

Gambino ricorda che sabato 14 e 15 novembre saranno disposti i drive in per effettuare i tamponi antigenici rapidi per verificare eventuale presenza di infezione da SARS CoV-2 per scuole secondarie e primarie. Le postazioni saranno aperte dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, a Caltanissetta nel Piazzale ParaCarelli in via degli Orti.

Il primo cittadino spiega: “Aspettiamo gli esiti e lunedì se necessario, adottiamo i provvedimenti adeguati per salvaguardare genitori e ragazzi. State tranquilli, evitate il panico. Lo screening ci consente sempre un’azione efficace, ma ripeto, i provvedimenti devono essere supportati dai numeri. Non mi interessa se Orlando chiude le scuole, noi lo faremo solo se necessario”