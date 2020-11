Caltanissetta. Il sindaco Roberto Gambino: “Ci sono 190 mila euro da utilizzare per i settori che hanno subito chiusura totale o parziale con l’ultimo Dpcm”.

CALTANISSETTA. L’amministrazione comunale è più vicina che alle piccole imprese locali che hanno subito i danni legati alle chiusure, totali o parziali, ed è pronta a dargli il proprio fattivo contributo in termini economici. E’ questo in estrema sintesi il messaggio del sindaco Roberto Gambino.

Il primo cittadino ha sottolineato: “A maggio, durante il civico consesso, il gruppo consiliare del m5s ha presentato un emendamento di bilancio come fondo di riserva per le piccole imprese locali che hanno subìto la chiusura coatta e che adesso si trovano in sofferenza. L’emendamento è pari a 190 mila euro che andremo ad utilizzare per i comparti che hanno subìto la chiusura totale o parziale imposta dall’ultimo DPCM”.

Il sindaco ha poi rimarcato: “Sappiamo che il Governo centrale e quello regionale stanno lavorando alacremente per fornire ai cittadini la liquidità e il sostegno necessario per la sopravvivenza e per la ripartenza, ma abbiamo comunque cercato, con le disponibilità di cui può disporre l’Ente comunale, di poter garantire tutto l’aiuto possibile alla città per questa seconda ondata emergenziale. L’amministrazione è sempre a fianco di cittadini e attività commerciali, riusciremo a rialzarci anche questa volta”.