Caltanissetta, il grido del comparto spettacolo: siamo in ginocchio

In attesa di capire quali saranno le

decisioni del Governo nazionale e

regionale sul fronte dell’emergen-

za Coronavirus, si levano altre

“grida di dolore” da parte di com-

parti lavorativi che sono pratica-

mente fermi, con centinaia di per-

sone prove di fonti di sostenta-

mento.

Il comparto dello spettacolo nis-

seno messo a dura prova, in pochi

del settore erano presenti alla ma-

nifestazione dello scorso venerdì

per protestare contro le limitazioni

introdotte dall’ultimo Dpcm del

presidente Conte, che ha imposto a

chiusura, tra le varie attività, anche

di teatri, cinema e palestre di dan-

za, dando un’ulteriore spallata, ad

un settore che già di per sé era da

tempo vessato dalle difficoltà sotto

il profilo economico preesistenti

alla pandemia.

Una protesta silenziosa quella

degli operatori dello spettacolo,

che è approdata anche a Caltanis-

setta come in molte altre città della

Sicilia, un silenzio che spiega quan-

to questo comparto a livello locale

stia scivolando in un baratro per

manifestare il loro senso di abban-

dono ed impotenza a fronte di un

sistema di regole che non gli con-

sente di lavorare e che allo stesso

tempo non garantisce loro gli aiuti

necessari per il sostentamento du-

rante questa nuova fase di chiusu-

ra delle loro attività.

Nonostante si ripeta che i teatri, i

cinema, sono tra i luoghi più sicuri

del Paese le nuove restrizioni la-

sciano presagire effetti economici

disastrosi.

Dice Aldo Miserandino la cui dit-

ta storicamente ha curato moltissi-

mi degli spettacoli del capoluogo

nisseno: «Il nostro settore è già for-

temente provato, e soprattutto le

nuove restrizioni hanno avuto ef-

fetti devastanti, da marzo ad ora

non abbiamo fatto niente, un mas-

simo di dieci eventi con 200 pagan-

ti, quindi eventi piccoli, dopodiché

si è fermato tutto. Il settore tecnico

è tutto in crisi, sono state tante le

manifestazioni a livello regionale e

nazionale, ma nessuno ci ha consi-

derato né ha dato risposte, nessun

risultato è stato raggiunto».

«A Caltanissetta è tutto fermo, fa

male vedere che di questo compar-

to nessuno dica niente – continua

Aldo Miserandino – Solo le scuole

di danza tra i settori che sono vicini

ai servizi che offriamo, hanno ma-

nifestato in piazza. Ora è tutto fer-

mo, non so cosa possa accadere più

in là. Io posso dire che sono fermo

dal mese di marzo e che hanno

messo in ginocchio la mia attività》.

Parole amare di chi ha investito

una vita nella propria attività. Po-

chissime le presenze degli operato-

ri dello spettacolo, i pochi presenti

portano con loro amarezza e preoc-

cupazioni. Gli organismi di tutta la

filiera culturale nelle manifesta-

zioni che si sono susseguite a livel-

lo nazionale hanno chiesto ristoro

diretto e compensi a fondo perduto

per un sostegno ai lavoratori del-

l’intero comparto: artisti e imprese

del settore musicale, teatrale e co-

reutico, operatori e tecnici dello

spettacolo, associazioni, centri e

circoli culturali, bande, cori e scuole d’arte.