Villalba, Leonardo Zaffuto aderisce a “Idea Sicilia”

VILLALBA – Ancora adesioni a IDEA SICILIA realtà sempre più radicata in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta. Il movimento politico, fondato dall’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla e coordinato in provincia di Caltanissetta da Angelo Bellina con la collaborazione di Salvatore Giglia, dà il benvenuto a Leonardo Zaffuto tra i primi dei non eletti con circa 110 voti di preferenza alle ultime elezioni amministrative, giovane laureato in ” Progettazione della moda ” presso l’ accademia belle arti di Palermo, componente della Pro Loco, impegnato nel sociale e nel volontariato, protagonista di diversi eventi artistici e culturali organizzati in città, e con una grande passione per la politica. Leonardo Zaffuto sarà il referente politico a VILLALBA dell’ Assessore Roberto Lagalla, con il compito di fare nascere e crescere IDEA SICILIA, aggregando quelle forze sane che possono organizzarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ai quali il gruppo sarà presente con propri candidati, per rafforzare quell’area moderata di centro. “Ho deciso di aderire – dice Leonardo Zaffuto – per la stima e amicizia che nutro nei confronti di Angelo Bellina, per la sua serietà, il modo di operare e fare politica con assiduo e continuo contatto il territorio a servizio dei bisogni della gente, e ovviamente per l’ ottimo lavoro che sta svolgendo l’ Assessore Roberto Lagalla in tutto il territorio Siciliano. “Ho conosciuto – dice Bellina – Leonardo Zaffuto alcuni mesi fa, è una persona perbene, intraprendente pieno di entusiasmo, molto preparato e molto stimato nella sua comunità”.