Viceministro Cancelleri: “Flop annunciato, il click-day rimandato e Musumeci e amici Salvini e Meloni non pervenuti”

Lo abbiamo detto per settimane, gli imprenditori siciliani meritano più della logica approssimativa del click-day, soprattutto dopo i sacrifici che hanno dovuto affrontare in questi mesi di crisi sanitaria ed economica.

Il Governo Musumeci, nella finanziaria di Aprile, mette a disposizione una somma chiaramente non bastevole, così pensa bene di assegnarlo con la procedura del click-day, ovvero, chi ci arriva bene, a tutti gli altri un bel niente. Come se non bastasse aver impiegato 6 mesi per l’assegnazione del Bonus Sicilia, il sito della regione è in tilt da giorni e la comunicazione che è tutto rinviato a giorno 8 ottobre, sempre la gara del dito più veloce.

Oltre le scuse del Presidente Musumeci, mi aspetto quelle dei suoi amici Salvini e Meloni, che non hanno avuto nessuna pietà ad attaccare Governo e Inps quando si sono riscontrati problemi tecnici, anche se si trattava di un numero di utenti di gran lunga superiore a quelli di oggi e tutto era gestito in una situazione di urgenza ed emergenza, mentre adesso sono passati ben 6 mesi, sicuramente utili per organizzarsi anche tecnicamente.Ancora una volta il governo Musumeci da ampia dimostrazione della sua incapacità.

Queste le parole di Giancarlo Cancelleri in merito al rinvio del click-day in Sicilia.