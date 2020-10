Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi al Covid.

Due campionissimi dello sport italiano sono risultati positivi al Covid 19. Si tratta del motociclista Valentino Rossi e della nuotatrice Federica Pellegrini.

Nel caso di Valentino Rossi, è stato lo stesso pilota, dal proprio profilo Instagram, a rendere noto l’esito del test effettuato oggi. “Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del ‘test rapido Pcr’ è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo”, dice Rossi. “Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon”, aggiunge il 41enne pilota di Tavullia, nove volte campione del mondo, che corre in MotoGp con la Yamaha. Per quanto riguarda Federica Pellegrini, anche la campionessa olimpica del nuoto ha annunciato su Instagram la sua positività. “Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori, tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola e ovviamente non sono più andata in piscina. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Quindi, sono positiva al Covid