Sport e Dpcm: stretta a gare, in allenamento stop a “partitelle”. Possibili competizioni solo a livello regionale e nazionale

Si’ a partite e gare sportive a livello regionale e nazionale per professionisti e dilettanti. No agli allenamenti di squadra, a partite e “partitelle”. E’ la stretta che il nuovo dpcm impone agli sport di contatto. Sono vietati del tutto infatti, a quanto spiegano fonti di governo, quelli svolti a livello amatoriale e arriva il divieto anche per le gare dilettantistiche a livello provinciale. Ma e’ possibile, per chi pratichi uno sport come il basket, il calcio o la pallavolo, nell’ambito di una societa’ sportiva, continuare ad allenarsi a livello individuale e fare allenamenti con i compagni di squadra evitando pero’ il contatto e dunque di fare “partitelle” o sessioni di gioco con gli altri. (ANSA).