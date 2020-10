Sicilia, pregiudicato con reddito di cittadinanza produceva droga in casa: arrestato

I carabinieri della stazione di Carlentini (Siracusa), insieme ai militari dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia, hanno arrestato un pregiudicato 40enne. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 236 grammi di marijuana già essiccata e contenuta all’interno di un bidone di vernice nonché di una pianta alta circa 80 centimetri della medesima sostanza.

Nella casa c’era anche una stanza adibita a laboratorio per la produzione ed essiccazione dello stupefacente, dotata di un sistema di aerazione, lampade led, temporizzatore e sensori termo sensibili per il controllo dell’umidità. L’arrestato, inizialmente condotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari, è stato poi tradotto in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e per lo svolgimento del rito direttissimo, durante il quale il giudice ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza di cui il soggetto era percettore.