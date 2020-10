Sicilia, Armao: “Insularità pesa su PIL più della Pandemia”

“La perdita di Pil che quest’anno avremo a causa degli effetti economici della pandemia è minore rispetto a quella che ogni anno causa la condizione di insularità. In questo momento l’ipotesi di perdita di prodotto interno lordo, che a livello statale è tra il 9 e il 10 per cento, in Sicilia è tra il 5 e il 6. È come se ogni anno si abbattesse sul Pil della Sicilia un dramma come quello della pandemia”.

A dirlo è stato il vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao, presentando in videoconferenza uno studio sui costi dell’insularità in Sicilia.

“Ogni siciliano è sottoposto a una tassazione occulta relativa al mancato riconoscimento della condizione di insularità. Una tassazione che deprime ulteriormente l’economia della Sicilia. Il Governo nazionale – ha concluso l’assessore – deve tenere conto di questo costo che le famiglie e le nostre imprese devono sostenere. È un obolo che la nostra Regione paga allo Stato centrale”.