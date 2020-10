Mussomeli, strada in Via Gagini 40 anni dopo

MUSSOMELI –Quattro decenni per vedere realizzato un sogno: la strada di Via Gagini. Una realizzazione da attribuire all’Amministrazione Catania – come sostiene il convicinato – che ha seguito l’iter procedurale fino alla sua concreta e positiva realizzazione. Strada asfaltata con grande soddisfazione dei residenti, che finalmente” si vede un po’ di luce in questa via”, come ha chiosato assai compiaciuto un abitante della zona. La strada è stata realizzata col finanziamento della Regione nell’ambito dei cantieri scuola per poco più 115.329 euro dando lavoro ad operai.