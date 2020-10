Mussomeli, “Premio Francesca Sorce per la solidarietà”: Assegnazione a studenti scuole locali

MUSSOMELI – L’assistente sociale Francesca Sorce, sacrificata a soli 38 anni da una mano omicida, nella ricorrenza del 22^ anniversario della morte, e nel rispetto del norme restrittive anti Covid in atto, è stata commemorata nella mattinata di questo fine settimana 24 ottobre 2020, preliminarmente, con la deposizione di una corona d’alloro, in sua memoria, presso la tomba di famiglia del Camposanto di Mussomeli. Presenti i familiari di Francesca Sorce, il sindaco Catania, il presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli, gli assessori Seby Lo Conte, Michele Spoto, Daniele Frangimore , Jessica Valenza ed il corpo dei Vigili Urbani. Successivamente, intorno alle 9,30, sempre nel rispetto delle restrizioni attuali imposte dalle norme sul covid 19, si è tenuta la cerimonia di consegna del premio “Francesca Sorce per la solidarietà”. Infatti, nell’aula consiliare del Comune a lei intitolata, si sono ritrovati la famiglia Sorce, la giunta, il presidente del consiglio e una rappresentanza dei consiglieri, i dirigenti delle scuole di Mussomeli e le famiglie dei ragazzi premiati. Ai quattro ragazzi indicati dalle rispettive scuole sono stati consegnati gli attestati e il buono da 150€ da spendere in materiale scolastico. Questi gli alunni: Morreale Ivan della IV della classe A del corso CAT dell’Istituto “Hodierna” di Mussomeli e Campofranco, di cui è dirigente scolastico la Prof. Rita Maria Cumella, rappresentato dalla professoressa Enza Luvaro. Motivazioni: “Attento, collaborativo e discreto partecipa alle diverse iniziative della scuola”. Vittoria Ladduca dell’Istituto Virgilio di Mussomeli di cui è dirigente scolastico il dott. Vincenzo Maggio. Motivazioni: “Con l’umiltà e la discrezione che la contraddistinguono , Vittoria ha offerto il suo aiuto spontaneo e disinteressato non solo agevolando i suoi compagni nello studio dei contenuti di alcune discipline, ma anche supportandole emotivamente ed umanamente”. Salvatore Catania della classe II^ A del “Leonardo Da Vinci” – plesso “Secondaria di Primo Grado”” di cui è dirigente scolastico Alessandra Camerota. Motivazioni: “Generoso ed altruista è sempre pronto alla collaborazione e a rinunciare a qualche piccola esigenza. Arnone Aurora Pia della classe 2^ C dell’Istituto Scolastico “Paolo Emiliani Giudici” plesso “Sac. Giuseppe Messina”, di cui è dirigente scolastico Alessandra Camerota. Motivazioni: “Spicca per la sua bontà e spontanea generosità nei confronti di tutti, senza distinzione alcuna; è divenuta per i compagni di classe e di plesso esempio di correttezza e di maturità per l’intero gruppo classe nel quale è inserita”.