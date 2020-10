Mussomeli, Coronavirus. Istituzione “Settimana della commemorazione”

MUSOMELI – Il sindaco Catania rende noto che, in ottemperanza al DPCM del 13 ottobre 2020 e alle linee di indirizzo della Prefettura di Caltanissetta, ed al fine di permettere in piena sicurezza a tutti i nostri concittadini di poter fare visita ai propri cari durante il periodo che precede l’annuale Commemorazione dei Defunti, è stata istituita la “Settimana della Commemorazione” da lunedì 26 ottobre fino al successivo martedì 3 novembre. A tutti i cittadini viene raccomandato: 1) di diluire la loro visita al cimitero quanto più possibile nell’arco dell’intera settimana al fine di evitare assembramenti; 2) Rispettare le regole indicate nell’ avviso in alto a sinistra