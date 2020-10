Milena, “Difendiamo il territorio”. Diretta Facebook sabato ore 16,30

MILENA – In considerazione del DPCM del 18 ottobre 2020 nel quale viene dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’ emergenza Covid 19 si informa quanti si sono uniti si sono uniti per la difesa del territorio che l’assemblea popolare programmata in presenza presso la biblioteca comunale a Milena è stata annullata e sostituita con una diretta facebook sulla pagina “Difendiamo il Territorio” che si terrà presso la sede del “Magazzino Culturale ex oleificio” sito sempre a Milena in via S. Pellico 26 A, Sabato alle ore 16 30 . Durante la diretta interverranno relatori di Associazioni, Tecnici e Amministratori in numero massimo di 6 alla volta per illustrare le motivazioni che il piano regionale ha adottato per individuare i siti per il deposito e stoccaggio del’ amianto. Durante la diretta saranno illustrate tutte le motivazioni tecniche, sanitarie, economiche che danneggerebbero irrimediabilmente la salute e l’immagine di un territorio unico e bellissimo; il tutto finalizzato ad indurre gli esperti e i politici a rivedere la propria scelta.