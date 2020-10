La soddisfazione dell’on. Michele Mancuso per la firma al decreto per il finanziamento del Museo della Nave a Gela.

“Oggi la Ragioneria generale della Regione Siciliana ha firmato il decreto di finanziamento per quanto concerne il Museo della Nave a Gela, per un importo complessivo pari a 5,4 milioni di euro”.

Lo ha annunciato il deputato regionale di Forza Italia e componente della Commissione Bilancio all’Ars, on. Michele Mancuso.

Che ha aggiunto: “Ringrazio sia il Presidente Musumeci che l’Assessore all’Economia, Gaetano Armao, i quali hanno dato seguito alla nostra istanza. Questo dimostra un dato incontrovertibile: l’efficacia dell’azione politica e amministrativa del centrodestra siciliano, in particolar modo nel nisseno e soprattutto a Gela. Il risultato non è il prodotto dell’improvvisazione, ma di una specifica volontà, perseguita con tenacia e adesso ha dato i suoi frutti. Laddove ci saranno altre serie e ragionevoli proposte, supportate dai progetti esecutivi, sono certo che altre opere potranno essere oggetto di finanziamento, per garantire sempre più quella crescita che un territorio come Gela e tutto il nisseno meritano”.