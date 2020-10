In Italia superata la soglia di 10 mila nuovi casi di positivi al Covid nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore in Italia per la prima volta s’è registrato il superamento dei 10 mila casi di positività al Covid. Sono stati infatti 10.010 i casi di persone positive al Covid 19 nell’intera penisola. Rispetto alla giornata di ieri, pertanto, sulla base dei dati del Ministero della Salute, si sono registrati 2 mila casi in più.

I tamponi esitati sono stati 150.377, 12mila in meno rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei casi di positività al Covid 19 è stato di 391.611. Rispetto a ieri, quando i decessi erano stati 83, le persone decedute sono state 55, 28 in meno. Le persone decedute dall’inizio della pandemia ad oggi sono 36.427.

Il numero delle persone attualmente contagiate in Italia è di 107.312. Di questi 100.496 sono quelle in quarantena domiciliare, 6.178 i ricoverati in ospedale e 638 in terapia intensiva (+52).