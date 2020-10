il Fatto dei Piccoli. Mangiare spesso in fast food “rallenta” cervello dei bimbi

Gia’ legato a diversi problemi di salute, come ad esempio l’obesita’, ora il fast food e’ accusato anche di causare un “rallentamento” del cervello. Uno studio della Ohio State University ha dimostrato che i bambini che mangiano spesso nei fast food hanno dei punteggi piu’ bassi ai test di matematica, scienza e lettura. Secondo i ricercatori, questo dipenderebbe da una dieta molto carente in ferro o dal fatto che troppi grassi e zuccheri hanno un impatto negativo sul processo di apprendimento. Per arrivare a queste conclusioni gli studiosi hanno coinvolto nello studio 8.500 studenti provenienti dagli Stati Uniti e hanno misurato il consumo di cibi da fast food all’eta’ di dieci anni. Questo dati sono stati poi confrontati con i risultati dei test accademici tre anni dopo. Ebbene, chi ha mangiato spesso nei fast food ha ottenuto un punteggio medio di 79, rispetto al punteggio di 83 ottenuto da chi non mangia regolarmente “cibi spazzatura”.