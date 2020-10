Cusn-Città di Caltanissetta, Mirco Scarantino: “Ho narrato le mie esperienze personali”

Mirco Scarantino chiarisce il motivo che lo ha indotto a effettuare alcuni allenamenti nel e con il Cusn Città di Caltanissetta.

Il pesista specifica: “Per completare il mio recupero fisico post allenamenti di pesistica ho chiesto al direttore sportivo del Cusn-Città di Caltanissetta di svolgere qualche seduta di allenamento con la squadra. Mi preme precisare che non sono un mental coach e non svolgo questo ruolo. Semplicemente mentre svolgevo gli allenamenti mi è stato proposto di mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza sportiva. Raccogliendo l’invito ho deciso di mettere il mio background maturato in tanti anni di pesistica al servizio della mia città. La partecipazione a molteplici manifestazioni nazionali, internazionali e olimpiche mi ha regalato una formazione psicologica, sotto il profilo della tenuta mentale allo stress da competizione, che ritengo possa essere utile in qualsiasi ambito sportivo. Orbene, quello che ho pensato di poter offrire ai calciatori del Cusn-Città di Caltanissetta è semplicemente la mia pluriennale esperienza raccontando il mio vissuto sportivo, le difficoltà che ho incontrato e come me ne sono riuscito (anche con l’aiuto di un mental coach) facendo ricorso a testa, cuore e sacrificio. Ribadisco io sono e sarò un mero narratore delle mie esperienze personali”.