Covid19, una buona notizia dal nisseno: migliora la bimba di 18 mesi trasferita al Di Cristina di Palermo

Sta meglio e migliora la bimba di Riesi di 18 mesi ricoverata all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. La piccola era stata sottoposta a tampone all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era risultata la positività al covid e da lì trasferita a Palermo.

“La nostra piccola concittadina di 18 mesi, che in questo momento si trova ricoverata presso l’Ospedale per bambini “Di Cristina” a Palermo, non ha più convulsioni ed è molto attiva. Siamo e staremo accanto alla famiglia ed auguriamo alla piccola riesina una pronta guarigione”. A comunicarlo sulla pagina ufficiale del Comune di Riesi è il sindaco, Salvatore Chiantia che coglie l’occasione “per invitare tutti ad alzare la guardia e a rispettare le norme anticovid”. Intanto il tampone eseguito alla mamma della piccola è risultato negativo. Si attendono gli esiti degli altri familiari.