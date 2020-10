Covid19: a Palermo pochi in giro e piazze ritrovo semi-vuote

Sembra una serata da coprifuoco a Palermo. I locali vuoti e pochissimi i clienti fuori. Pochi i giovani che passeggiano per le vie del centro storico e della movida palermitana. Forse la serata con vento forte e le nuove regole imposte dal Dpcm del governo Conte hanno sconsigliato di uscire da casa. Alcuni luoghi di ritrovo per tanti avventori gia’ alle 21 hanno chiuso i battenti. Diversi gli agenti della polizia di stato e della polizia municipale in giro per fare rispettare le nuove regole imposte per cercare di contenere la diffusione del Covid. In tanti per strada indossano la mascherina e tengono il distanziamento sociale.