Covid: in Sicilia 548 nuovi positivi, 3 morti. Nel nisseno 26 positivi, 2 a Caltanissetta, un morto

Sono 548 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 475 di ieri. Salgono cosi’ a 6790 gli attuali positivi e passano a 563 i ricoverati in ospedale con un incremento di 23 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 70 sono in terapia intensiva, 9 in piu’ rispetto a ieri. Mentre sono 493 i ricoveri in regime ordinario; 6227 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I guariti sono 36. I tamponi eseguiti sono 6390. Anche oggi si registrano 3 nuove vittime che portano il totale a 365.

Ecco i dati delle ultime 24 ore diramati dalla direzione generale dell’Asp di Caltanissetta: 26 pazienti positivi al SARS CoV-2, 23 dei quali in isolamento domiciliare e specificatamente: 13 di Gela, 1 di Niscemi, 2 di Caltanissetta, 2 di Resuttano, 2 di San Cataldo, 1 di Sommatino, 1 di Riesi ed 1 proveniente da fuori provincia domiciliato a Caltanissetta. Deceduto 1 paziente proveniente da fuori provincia presso la UOC Malattie Infettive, dove è stata ricoverata 1 paziente di Caltanissetta. Trasferiti presso altra provincia 1 paziente di Riesi ed 1 paziente di Montedoro.