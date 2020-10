Covid 19. Record con 578 nuovi casi di positività in Sicilia nelle ultime 24 ore.

E’ record assoluto di persone positive al Covid 19 in Sicilia quello che s’è registrato nelle ultime 24 ore.

Sono stati infatti 578 i casi in più rispetto alla giornata di ieri. Il dato è emerso dal report giornaliero del Ministero della Salute. Un primato negativo a fronte del quale si sono registrati 9 ricoveri in più e 6 in terapia intensiva.

Sono risultate invece 10 le persone decedute. In totale sono 360 le persone decedute dall’inizio della pandemia. C’è da dire che i tamponi esitati sono stati 7700.

Le persone attualmente positive al Covid nell’Isola sono 5934, di cui 5405 in quarantena domiciliare, 471 ricoverati in ospedale e 58 in terapia intensiva.