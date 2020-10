Coronavirus, paura in Sicilia: boom di nuovi casi, 213 in 24 ore

Nuovo record di contagi in SICILIA, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 213. In crescita anche i guariti, 108 rispetto a ieri (4.345 dall’inizio dell’emergenza), e le vittime, 4 in un giorno (complessivamente 326). I dati emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dei 3.549 attuali positivi sono 375 i pazienti ricoverati con sintomi e 30 quelli per cui è stato necessario il ricovero in terapia intensiva, mentre 3.144 si trovano in isolamento domiciliare.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 59 a Palermo, 89 a Catania, 11 a Messina, 25 a Trapani, 8 ciascuno a Siracusa e Ragusa e 13 a Caltanissetta. Nessun nuovo caso, invece, a Enna e Agrigento