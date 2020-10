Coronavirus, Daniela La Russa: “Immotivato lo stop a convegni e congressi stabiliti dal DPCM”

Un settore che genera un indotto di 64,7 miliardi di euro con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro/anno e che impiega 569 mila addetti in quanto coinvolge un’intera filiera: alberghi, tipografie, fiorai, hostess, aziende di trasporti, società di catering, di servizi tecnici, addetti stampa.

I nostri congressi, sostiene il rappresentante legale della Fullcongress, Daniela La Russa, si sono svolti nel massimo rispetto delle misure di sicurezza come rilevatori agli ingressi di temperatura corporea, sistemi di igienizzazione degli spazi, percorsi guidati e conta persone per non creare assembramenti. Ma purtroppo concordo pienamente con la presidente di Federcongressi&eventi, Alessandra Albarelli, “quando il governo non sa cosa fare di fronte al Covid-19 chiude le fiere e i congressi, causando un danno incalcolabile al sistema economico delle principali città italiane e a migliaia di imprese”.