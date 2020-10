Coronavirus, crescono i contagi nel nisseno: 22 nuovi positivi, 7 di Caltanissetta

Balzo in avanti dei contagi da coronavirus in SICILIA. Nelle ultime ore sono stati registrati 578 nuovi casi nell’Isola, grazie a 7.709 tamponi processati. Impennata anche di decessi: dieci in piu’ rispetto a ieri, che fanno salire il totale a 360. I dati emergono dal report quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’.

In provincia di Caltanissetta, secondo il bollettino diramato dalla direzione generale dell’Asp, nelle ultime 24 ore i positivi sono 22, tutti in isolamento domiciliare: 7 di Caltanissetta, 2 di Villalba, 8 di Gela, 1 di San Cataldo e 4 di Niscemi. Ricoverato presso la UOC Malattie Infettive un paziente di Caltanisseta positivo al Covid. Dimessi dalla stessa UOC 3 pazienti guariti virologicamente: 2 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia. Guariti 12 pazienti in isolamento domiciliare: 8 di Gela, 3 di Caltanissetta e 1 di Niscemi.