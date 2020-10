Campofranco. E’ possibile presentare istanza per iscrizione all’albo di scrutatore e presidente di seggio elettorale.

CAMPOFRANCO. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del comune, il bando con relativa modulistica per presentare domanda di iscrizione per il rinnovo degli albi di scrutatore per il quale occorre essere in possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo e la cui scadenza è fissata il 30 novembre e di presidente di seggio dove occorre essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e la cui scadenza è il 31 ottobre.

I cittadini già inseriti nell’albo, non devono presentare nuova richiesta di iscrizione. Maggiori informazioni e ritiro modulistica, oltre che sul sito del comune di Campofranco possono essere effettuate presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico del comune in orari di ricevimento al pubblico e nel rispetto delle norme anti Covid.