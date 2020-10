Caltanissetta, Giornata della partecipazione: incontri con studenti e cittadini

Mercoledì 7 ottobre 2020 la Giunta di Roberto Gambino ha deciso di istituire “la giornata della partecipazione” che vedrà come protagonisti i bambini delle scuole primarie della città di Caltanissetta e i cittadini.

La sensibilizzazione alla partecipazione civica e alle esigenze della città deve essere parte integrante del DNA di un buon cittadino e, per impartire questa “buona abitudine”, l’amministrazione comunale inizia con i più piccoli.

Durante la mattinata, direttamente nelle scuole, si parlerà del “Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze” con Marcella Natale e Luciana Camizzi (alla “Martin Luther King” dalle ore 9, alla “Don Milani” alle ore 10, alla “Vittorio Veneto alle ore 11 e alla “Sciascia” alle ore 12), con Fabio Caracausi alla “Caponnetto” dalle 9,30 e con Grazia Giammusso alla “Lombardo Radice” alle ore 11.

Nel pomeriggio, dalle 17,30, nell’atrio della biblioteca Scarabelli si discuterà con la cittadinanza sulla partecipazione civica e sul regolamento comunale approvato ma non ancora entrato in vigore.

Oltre al sindaco Roberto Gambino e gli assessori Marcella Natale, Luciana Camizzi e Giuseppe La Mensa, dalle 18,15 interverranno lo psicologo Piero Cavaleri per approfondire il tema della partecipazione e “le dinamiche sociali di un processo di comunità”, la direttrice della comunità “Terra Promessa” di Casa Famiglia Rosetta Emanuela Cutaia sull’ascolto “come competenza chiave per la cittadinanza attiva e la cura della comunità”, il presidente Legambiente Caltanissetta Ivo Cigna su “Riconversione energetica del Paese tra lotta alle disuguaglianze e processi partecipativi”, il presidente della Consulta regionale degli studenti Francesco Tona sull’importanza della partecipazione come servizio e la consigliera comunale, componente della Commissione consiliare Affari generali e Regolamenti Marina Mancuso sulla “Democrazia partecipativa”.