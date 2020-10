Caltanissetta, beagle impaurito sull’A/19: salvato da pattuglia della polizia stradale

Giovedì mattina, 15 ottobre, un equipaggio della polizia stradale di Caltanissetta, impiegato nei servizi di vigilanza stradale, nel transitare per l’autostrada A/19, in direzione Palermo, ha intercettato un cane di razza beagle di piccole dimensioni che, impaurito, sostava nella corsia di sorpasso, creando pericolo alla circolazione. Gli agenti per evitare che l’animale finisse investito hanno rallentato il traffico guidando in safety-car. La manovra ha permesso al cane di salire sull’auto della polizia, per poi essere consegnato, una volta rientrati a Caltanissetta, alla Polizia Municipale. Attraverso il lettore C.I.P. è stato rintracciato il proprietario al quale è stato consegnato l’animale.