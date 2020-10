Caltanissetta, assegnati al Comune fondi per realizzare ciclovie. Gambino: “Adesso adegueremo la città”

Sono stati assegnati al Comune di Caltanissetta 216.649,79 euro per la realizzazione di ciclovie, ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Si tratta di 81.208,60 Euro per l’anno 2020 e 135.441,18 per il 2021 che, a breve, verranno destinati per realizzare piste ciclabili nelle vie cittadine.

I fondi sono stati distribuiti nel territorio italiano in proporzione al numero di abitanti e l’eventuale bonus per la realizzazione di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS).

“Ci sono già dei progetti al vaglio, adesso dobbiamo studiare il piano urbano e valutare come ottimizzare i fondi ottenuti – ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino -. Questa iniziativa si inquadra nella programmazione di mobilità sostenibile che questa amministrazione sta portando avanti”.

Già durante la campagna elettorale il sindaco Roberto Gambino aveva ribadito l’importanza di promuovere la mobilità sostenibile e, con i fondi di Agenda Urbana, ha già realizzato il progetto di una ciclovia che partendo da Caltanissetta conduce il ciclista fino al territorio di Enna.

Adesso il progetto si amplia e va a completare la visione di mobilità sostenibile adeguando le vie cittadine.