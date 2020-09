Sommatino. Conclusi i cantieri di servizi. Il plauso del sindaco ai lavoratori.

SOMMATINO. Si sono conclusi i cantieri di servizi avviati nel Comune di Sommatino. A darne notizia nella sua pagina di facebook è stato il sindaco Elisa Carbone.

“Esperienze come questa – ha commentato il primo cittadino – servono a dimostrarci il valore enorme ed insostituibile che il lavoro ha per ogni donna e uomo. Tutte le volte che la politica preferisce l’assistenza, quando non indispensabile, al lavoro compie un grave errore. Perché sceglie l’emarginazione e rinuncia all’inclusione”.

Il sindaco (nella foto con i lavoratori e lavoratrici dei cantieri) ha inteso plaudere a questa esperienza lavorativa ribadendo, assieme agli auguri rivolti a lavoratrici e lavoratori dei cantieri, l’auspicio che possano avere ancora altre opportunità nella vita. “Avete reso un ottimo servizio alla nostra comunità, ve ne siamo grati”, ha concluso il sindaco che ha apprezzato l’impegno che i lavoratori hanno profuso per il completamento dei lavori nei cantieri.