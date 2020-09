Silvio Berlusconi ricoverato in Ospedale per “tracce di polmonite bilaterale”.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, dagli esami ai quali il premier s’è sottoposto in Ospedale sarebbero emere “tracce di polmonite bilaterale”.

L’imprenditore e leader di Forza Italia è stato visitato nella notte a domicilio da Alberto Zangrillo, suo medico personale e primario di Anestesia e Rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano.

A scopo precauzionale è stato quindi deciso il ricovero in ospedale, dove la Tac eseguita ha mostrato i primi segni di una polmonite bilaterale. Le condizioni del leader di Forza Italia, che ha passato la notte in Ospedale, non sarebbero preoccupanti.

Il leader di Forza Italia aveva rivelato il 2 settembre di essere risultato positivo al coronavirus. Positivi anche i figli Luigi e Barbara e la nuova compagna Marta Fascina. Previsto alle 16 un bollettino medico ufficialfiche del caso: alle 16 il professor Zangrillo, d’accordo con l’ospedale San Raffaele, emetterà un bollettino medico.