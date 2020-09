Serradifalco. Il sindaco dona due mezzi all’associazione Don Pino Puglisi e al Comune.

Doppia donazione di mezzi del sindaco Leonardo Burgio. La prima al parroco don Salvo Randazzo che è presidente dell’associazione “Don Pino Puglisi” in prima linea verso i bisognosi; la seconda al Comune.

Procedendo per ordine, il primo cittadino ha dapprima donato, sempre a sue spese, un’automobile che sarà utilizzata per la consegna dei farmaci alle famiglie bisognose. Nel caso dell’auto donata all’associazione Don Pino Puglisi, va detto che vi ha contributo anche il titolare della concessionaria Mad Motors, Raffaele De Quattro (nella foto).

Don Salvo Randazzo ha ringraziato il sindaco e Raffaele De Quattro per il nobile gesto di solidarietà al servizio delle persone bisognose.

La seconda donazione ha riguardato invece il Comune. Il sindaco gli ha infatti donato un mezzo per la manutenzione e trasporto di materiale. Il mezzo comunale, infatti, era alle prese con gli acciacchi dell’età, per cui era ormai prossimo alla rottamazione. Il sindaco Leonardo Burgio, per dare continuità ai servizi di manutenzione, ha così donato al Comune il mezzo a sue spese.