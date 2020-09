Scuola, Azzolina: “Noi i soli a fornire 11 milioni di mascherine a studenti e personale”

“Noi siamo l’unico Stato che fornira’ 11 milioni di mascherine al giorno a tutto il personale scolastico ed anche agli studenti e alle studentesse”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ad “Agora'” su Rai 3. “A maggio ci dicevano che le scuole all’estero hanno riaperto. Ricevevo lettere di medici e infermieri italiani di non riaprire le scuole perche’ avevamo ancora centinaia di morti”, ha aggiunto Azzolina.

“E’ vero che alcuni paesi come la Francia hanno riaperto le scuole ma i genitori non hanno mandato i figli a scuola. L’Italia ha fatto gli esami di Stato in presenza dove nessuno si e’ ammalato mentre all’estero sono stati cancellati”.