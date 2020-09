Risale la curva dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore, ma è record di tamponi.

Risale la curva del contagio da Covid 19 in Italia. Se ieri le persone positive al Covid 19 erano state 978, oggi quota mille è stata superata in pieno raggiungendo le 1326 persone positive. Il Ministero della Salute, tuttavia, a fronte di questo dato, ha anche reso noto che s’è registrato nelle ultime 24 ore il record di tamponi effettuati con 102.959.

Attualmente, sulla base dei dati del Ministero della Salute, sono 27.817 le persone positive al Covid 19 in Italia di cui 26.271 in isolamento domiciliare, 1437 ricoverate e 109 in terapia intensiva.

Le persone decedute sono state 6 nelle ultime 24 ore (2 in meno). Da quando è scoppiata la pandemia in Italia ci sono stati 271.515 positivi al Covid 19, di cui 35.497 persone decedute e 208.201 guarite