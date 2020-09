Nuovi contagi a Salemi. Ora i positivi sono 14.

In queste ultime ore altri 5 nuovi contagi da Covid 19 a Salemi in provincia di Trapani.

Ad annunciarli nella sua pagina facebook ufficiale è stato il sindaco Domenico Venuti: “Abbiamo ricevuto gli esiti di altri tamponi effettuati. Sono emersi altri cinque nuovi contagi, tutti riconducibili all’ambito familiare e lavorativo del focolaio già individuato e quindi circoscritti dagli esperti dell’Asp”.

Il sindaco ha poi aggiunto che lo screening continua: “A tutti noi il compito di non abbassare la guardia e rispettare tutte le regole per scongiurare i contagi: uso della mascherina e distanziamento fisico”.

Lo stesso primo cittadino ha poi annunciato un nuovo caso di positività riguardante una persona che era stata ricoverata in ospedale (non in terapia intensiva).

Il totale dei positivi nella cittadina trapanese è pertanto salito a 14.