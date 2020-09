Mussomeli, novenario per la festa di San Francesco D’Assisi

MUSSOMELI – Come ogni anno la comunità francescana, e non solo, si appresta a celebrare la ricorrenza del Poverello d’Assisi , San Francesco, Patrono d’Italia. Nella locale chiesa di San Francesco, di cui è rettore Padre Valdecir Zanata, inizia, domani sera, il novenario, appunto, dal 25 settembre al 3 ottobre con il seguente programma: Ore 18,00 Recita del Rosario e preghiera della Novena; alle ore 18,30 messa solenne con omelia del celebrante Padre Valdecir. Sabato 3 Ottobre, vigilia della feta: alle ore 19,00 ingresso in chiesa del corteo delle Autorità civili e militari e dell’Associazione “Amici di San Francesco”; omaggio del sindaco, offerta della corona d’alloro e accensione della lampada votiva al Santo Patrono d’Italia; Commemorazione del Transito di San Francesco D’Assisi; preghiera del Sindaco al Santo Patrono d’Italia; benedizione e distribuzione del ramoscello d’ulivo, simbolo del messaggio di pace del Poverello d’Assisi. Nel giorno della festa, 4 ottobre, sono questi gli orari delle sante messe con omelia: 8,00 – 9,00 – 10,30. Nel pomeriggio: alle ore 18,30 solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal rettore della chiesa, con offertorio dei gruppi francescani. Prima delle benedizione solenne, rinnovo della “Promessa” dell’Associazione “Amici di San Francesco”. Da rispettare le norme anti – covid in vigore.