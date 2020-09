Mussomeli, festa di Gesù Nazareno. Celebrazione dell’arcivescovo Lomanto e l’omaggio della comunità parrocchiale.

MUSSOMELI – Ha celebrato la messa delle 11,30, l’amato Padre Francesco Lomanto, ieri mattina, ultima domenica settembrina, vissuta annualmente all’insegna della festa di quartiere, festa di Gesù Nazareno, purtroppo, quest’anno, ridimensionata per l’emergenza pandemia. Una celebrazione a cui ha partecipato, con mascherine e distanziamento sociale. la confraternita Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico, di cui è Superiore Angelo Guasto e con l’animazione della liturgia del coro parrocchiale di Sant’Enrico. La ricorrenza della festa, poi, è stata l’occasione per i “santariisi” di tributare al loro già parroco Padre Francesco il loro affetto ed esprimere la loro gioia per la sua nomina di Arcivescovo di Siracusa, allorquando il prossimo 24 ottobre, nel Santuario di Siracusa, è prevista la sua ordinazione episcopale. Una comunità, dunque, stretta attorno al suo presule, che ha ascoltato, in religioso silenzio, a fine celebrazione della Santa Messa in onore di Gesù Nazareno, il breve e puntuale intervento della parrocchiana, dottoressa Maria La Rocca, che ha parlato a nome di tutto il “popolo di Sant’Enrico”, descrivendo le varie tappe della vita del neo arcivescovo Padre Francesco che per 16 anni, prima, ha diretto la parrocchia e, poi, altri 9 anni, collaborando col successivo parroco Padre Francesco Mancuso. Al termine, non poteva mancare il pensierino della comunità, facendogli dono di una collana di libri , ritenendoli utili al suo ministero.