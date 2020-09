Mussomeli, bimbi in campo per il V° Memorial “Vincenzo Ricotta”

MUSSOMELI – Appuntamenti di due giorni, oggi presso la Palestra Comunale “Salvatore Palumbo” per il V° Memorial “ Vincenzo Ricotta” e domani, domenica alle 10,30, per un momento di preghiera ed omaggio floreale presso il Cimitero di Mussomeli, in omaggio al giovane Vincenzo Ricotta, prematuramente scomparso. A promuovere l’iniziativa, patrocinata dal Comune, è l’Associazione ViVi, di cui presidente è Federica Prezioso che, in collaborazione con l’Asd “Don Bosco”, mettono in campo, oggi alle ore 16, i Piccoli Amici anno 2014 e, alle 17,00, Primi Calci anno 2013. Al termine degli incontri di calcio, l’Associazione ViVi donerà un defibrillatore alla Scuola Calcio Asd Don Bosco. Gli organizzatori ricordano che durante il Memorial saranno rispettate tutte le misure anti covid-19, precisando che potranno assistere alle partite solo un genitore per ognuno dei bambini partecipanti.