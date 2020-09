L’Interact di Mussomeli e le iniziative benefiche: sorteggio di una tela della Madonna dei Miracoli della pittrice Alessia Messina

MUSSOMELI – L’Interact di Mussomeli- Valle del Platani, di cui è presidente Francesca Taibi, ha organizzato una iniziativa benefica, il cui ricavato andrà tutto in beneficenza. Si tratta di un sorteggio di una tela raffigurante l’immagine della Madonna dei Miracoli, Patrona di Mussomeli, la cui autrice è la ragazza mussomelese Alessia Messina. E’ all’opera da alcuni giorni è, ieri mattina, In Viale Peppe Sorce, all’aperto, ha continuato il suo lavoro artistico, richiamando l’attenzione dei passanti. L’iniziativa è continuata, nel pomeriggio, ni pressi della Chiesa S.Antonio, nel piazzale concordato, in cui si è svolta l’estemporanea. Hanno Collaborato al progetto i soci dell’ Interact nelle persone del presidente Francesca Taibi, la vice presidente Sara Cardinale, il tesoriere Flavio Spera, il socio Francesca Sorce.Da sottolineare che hanno collaborato all’ìniziativa dell’Interact, il Rotaract ed il Rotary.