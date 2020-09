In isolamento domiciliare i sindaci di Trapani e Gibellina per focolaio in un noto ristorante.

I sindaci dei Comuni di Trapani (Giacomo Tranchida) e Gibellina (Salvatore Sutera) sono in isolamento domiciliare.

Tale decisione è stata assunta da entrambi dopo aver appreso dell’accertata esistenza di un focolaio di infezione in un noto ristorante di Salemi che, anche loro, avevano precedentemente frequentato.

I due primi cittadini sono ora in attesa di effettuare l’esame tampone rino faringeo. Il focolaio è venuto alla luce a seguito dell’accertata positività del proprietario del ristorante che, in maniera responsabile, ha pubblicamente invitato i clienti che avevano frequentato il suo locale a mettersi in isolamento in attesa di effettuare il tampone.

I casi di positività al Covid 19 finora accertati a Salemi, come ha informato il sindaco Domenico Venuti, sono sette.