Immigrazione: a Lampedusa in 42, doppio sbarco in 12 ore

Due sbarchi, in meno di 12 ore a Lampedusa. Tra la scorsa notte e stamattina, sono arrivati al molo Madonnina un’imbarcazione con 24 tunisini tra cui una donna e quattro bambini e altri 18 cittadini tunisini. Il primo gruppo di migranti e’ stato bloccato dai carabinieri. Sull’Isola, intanto, la polizia ha rintracciato un giovane extracomunitario, risultato irregolare sul territorio nazionale. Indagini sono state avviate per capire come e quando l’uomo sia arrivato a Lampedusa.