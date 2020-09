Tra i provvedimenti che la Nissa ha assunto in queste ultime ore, c’è l’annuncio in via ufficiale della chiusura del rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata (nella foto).

Il sodalizio biancoscudato, in un comunicato ufficiale, ha colto l’occasione per ringraziare sentitamente Cammarata per il prezioso lavoro svolto nell’interesse della squadra e della società. “A lui va l’augurio per un futuro ricco di successi”.