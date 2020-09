Campofranco. Mozione del M5S in consiglio comunale sulla bonifica dell’ex area industriale “Montecatini”.

CAMPOFRANCO. Il gruppo consiliare di minoranza del Movimento 5 Stelle di Campofranco è tornato sulla questione relativa alla bonifica dell’ex area industriale “Montecatini”.

“Si tratta – ha spiegato in una nota nella sua pagina di Facebook – di una tematica sempre presente tra le nostre attività; nei mesi scorsi abbiamo appurato la proprietà degli immobili in questione annosa questione su cui anche il Governo regionale era dubbioso. Ne abbiamo avuto prova nella risposta all’interrogazione presentata dal nostro portavoce all’ARS Nuccio Di Paola da parte dell’assessorato ai Rifiuti nella quale attendevano la sentenza della corte di appello di Palermo per appurare la vendita nonché la proprietà degli immobili”.

Secondo il M5S campofranchese: “La cosa scandalosa è che, al momento della risposta, la sentenza era già uscita da mesi e ribadiva la mancata conclusione della vendita degli immobili all’Italkali quindi la proprietà a carico dell’Assessorato regionale dell’economia”.

Il gruppo ha annunciato che nei giorni scorsi ha presentato una mozione al consiglio comunale che verrà discussa domani per impegnare l’amministrazione e porre in essere tutti gli atti propedeutici alla bonifica dell’area in questione.

“È arrivato il momento che anche il Comune di Campofranco faccia la sua parte e si faccia sentire – ha concluso il M5S – In questa battaglia così come in altre (giuste) il nostro apporto non mancherà di certo”.