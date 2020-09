Campofranco. L’amministrazione vuol potenziare con fondi europei la rete informatica del Comune.

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale intende avviare un processo di razionalizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi e di diffusione di servizi digitali della propria macchina amministrativa attraverso il potenziamento e rinnovamento dei sistemi informativi per estendere l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, per un significativo miglioramento della gestione del patrimonio informativo.

A comunicarlo è stato il sindaco Rino Pitanza.

Gli investimenti a favore della digitalizzazione – ha spiegato il sindaco – sono tanto strategici quanto necessari unitamente agli investimenti in infrastrutture fisiche. Il cittadino ha il diritto di chiedere più semplicità, velocità e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici ed il Comune ha il dovere di fornire i relativi servizi con modalità più moderne e inclusive.

Il progetto, per circa 40 mila euro interamente finanziato dall’Europa tramite la Regione Sicilia e votato all’unanimità in consiglio comunale, si pone – come ha rilevato il sindaco – l’obiettivo di integrare le tematiche legate alla diffusione dell’informazione con quelle riguardanti la modernizzazione e la razionalizzazione dei processi applicativi della struttura municipale.