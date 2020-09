Campofranco. Incontro del sindaco Rino Pitanza con l’assessore regionale Roberto Lagalla. Al vaglio le problematiche scolastiche.

CAMPOFRANCO. Visita istituzionale dell’assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Formazione Professionale Roberto Lagalla a Campofranco.

Nella sede comunale, il rappresentante regionale si è intrattenuto con il Sindaco (nella foto), assessori e consiglieri comunali e con Fortunato Scannella rappresentante locale di “Idea Sicilia”, movimento che fa capo proprio all’assessore Lagalla.

Argomento “gancio”, come ha reso noto il sindaco Rino Pitanza, è stata la situazione delle strutture scolastiche di Campofranco che ha visto il sindaco emettere un’ordinanza di chiusura del plesso materna ed elementare per le note vicende di assoluta instabilità.

“E’ uno dei diversi inviti istituzionali e politici che farò per far conoscere personalmente la nostra comunità e far toccare con mano le problematiche di un paese che ha bisogno dell’aiuto di tutti per poter provare a uscire dall’anonimato negativo in cui versano i piccoli comuni” – ha detto Pitanza che ha aggiunto- avevo invitato l’assessore Lagalla a Campofranco qualche settimana fa per parlare di diverse situazioni ma soprattutto per far conoscere di persona il fatto della nostra scuola chiusa per le note vicende. Abbiamo trovato massima disponibilità nella persona e nella figura istituzionale affinché la nostra scuola e i nostri figli possano crescere nella nuova sede ancor più in serenità e soprattutto in sicurezza, dopo gli enormi sforzi che abbiamo messo in campo in poco tempo per dare regolare inizio alle lezioni. Ma al meglio non c’è mai fine”.

L’assessore Lagalla, ex Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, si è impegnato a seguire tutta la vicenda scuola e per quanto ne consegue.