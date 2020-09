Bompensiere, intitolata ai “Giudici Saetta e Livatino” villa comunale di Via Principe di Scalea

BOMPENSIERE – La Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere ha invitato la cittadinanza, per domenica 25 settembre 2020 alle ore 12, a partecipare alla cerimonia di intitolazione ai “Giudici Antonino Saetta e Rosario Livatino” della villa comunale, sita in Via Principe di Scalea. Presenti alla cerimonia le autorità civili e militari. L’Arciprete Padre Salvatore Pignatone, intervenuto alla cerimonia, ha impartito la sua benedizione ai partecipanti con un suo breve discorso.