Balzo in avanti (+ 50) nel numero di persone positive al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Un balzo in avanti davvero notevole, quello compiuto in termini numerici dai casi di positività registrati nell’Isola nelle ultime 24 ore.

Basti pensare che ben 83 persone sono risultate positive al Covid 19. Un numero che ha fatto balzare a + 50 il numero di casi di positività in Sicilia nelle ultime 24 ore. C’è però da dire che nelle ultime 24 ore s’è anche registrato il record di tamponi effettuati in un giorno (5 mila).

Delle 83 persone positive, 26 sono migranti. Tra i dati contenuti nel report giornaliero del ministero della Salute, ci sono quelli che, attualmente sono 1.227 i positivi in Sicilia, di cui 76 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1139 in isolamento domiciliare.

Resta stabile nelle ultime 24 ore il numero dei decessi in quanto non se n’è verificato nessuno, per cui resta fermo a 287.