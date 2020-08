In Sicilia ancora casi di positività ancora in calo.

Nelle ultime 24 ore sono stati 26 i casi di positività al Covid 19 in Sicilia. Dunque, in base al report giornaliero del MInistero della Salute, rispetto a ieri ci sono stati 8 casi in meno. Di questi 26 casi, due riguardano migranti.

Attualmente le persone positive al Covid 19 nell’Isola sono 1125, di cui 1045 in quarantena a casa, 70 ricoverate e 10 in terapia intensiva.

I casi di positività in Sicilia da quando èscoppiata la pandemia sono 4317, di cui 2906 guariti, 286 deceduti (dato ancora una volta fermo), e 1125 attualmente positivi.

Infine, i 26 casi di positività sono stati distribuiti 7 in provincia di Catania, 7 a Palermo, 4 a Siracusa, 3 a Ragusa, 2 a Caltanissetta, 1 a Messina, 1 a Enna e 1 a Trapani.