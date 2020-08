Butera. Gran successo del percorso formativo dell’Azienda Chimera sul tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

BUTERA. Il tema connesso al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato al centro dell’incontro formativo organizzato dall’azienda Autodemolizioni Chimera.

Relatore è stato l’avv. Giuseppe Navarra, esperto in diritto del lavoro. L’avv. Navarra ha spiegato: “Affinché il licenziamento sia legittimo, il riassetto organizzativo operato dall’imprenditore deve essere effettivo e non pretestuoso; ci deve essere un nesso tra le esigenze aziendali e la soppressione della posizione lavorativa; il datore di lavoro deve verificare l’impossibilità di ricollocare il dipendente nell’azienda”.

Inoltre è stato anche ribadito il concetto che “la ricollocazione costituisce un obbligo per il datore di lavoro al fine di scongiurare la conclusione del rapporto; in caso contrario, il licenziamento è illegittimo ed il lavoratore potrà impugnarlo entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del provvedimento”.

Infine, interessante anche l’intervento riferito ai recenti provvedimenti emanati dal Governo in seguito all’emergenza legata al Covid 19. L’avv. Navarra ha spiegato che, per il momento, e sino a metà novembre, il Governo ha disposto il divieto per tutte le aziende di licenziare per giustificato motivo oggettivo.