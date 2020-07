Villalba, ex contrattisti ed ex Asu impiegati a tempo indeterminato

VILLALBA – Alla vigilia del primo giorno da impiegati a tempo indeterminato del Comune di Villalba, i cinque ex contrattisti ed i tre ex ASU dichiarano:

“non potevamo non manifestare il nostro soddisfacimento, ma soprattutto il nostro ringraziamento all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alessandro Plumeri che ha reso quella che era per noi una semplice speranza, una felice realtà”.

“Abbiamo firmato il nostro contratto a tempo indeterminato, notiziano i dipendenti, il 4 giugno, ma esso avrà validità a decorrere dal 1 luglio, per cui approfittiamo dell’approssimarsi di questa data, di particolare significato per tutti noi, per il nostro lavoro e per le nostre famiglie, per ringraziare il Sindaco Alessandro Plumeri, il Vice Sindaco Calogerina La Monaca, oltre tutto Assessore al Personale e tutta la Giunta per aver preso a cuore le nostre richieste e per essersi impegnati seriamente, affinchè, non solo a parole, ma con i fatti e nel pieno rispetto delle leggi, noi oggi potessimo finalmente chiudere una lunga fase della nostra vita e del nostro lavoro, caratterizzata ogni anno da temute scadenze e attesi rinnovi di quei contratti che, sebbene provvidenziali, erano comunque sempre precari e contribuivano a rendere precaria anche la nostra stessa dignità di lavoratori”.

“Il nostro grazie va naturalmente anche al Segretario Comunale per i suoi consigli, al Responsabile del personale e a tutti gli impiegati che, direttamente o di riflesso, hanno collaborato, affinché tutto fosse curato nei minimi dettagli.”

Non mancano i ringraziamenti anche da parte dei tre lavoratori ASU, i quali continuano dicendo che, “al pari di tanti altri Comuni siciliani, in cui ancora i nostri colleghi sperano invano di raggiungere questo obiettivo, non pensavamo di essere oggetto delle attenzioni di questa Amministrazione, perché eravamo pienamente consapevoli che la nostra meta era ancora lontana, invece anche noi da domani, inizieremo a vivere questa nuova avventura lavorativa, naturalmente con lo stesso impegno e con la stessa serietà di sempre, ma con una nuova consapevolezza e una maggiore sicurezza per il nostro futuro”.