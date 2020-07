Sicilia, emergenza migranti. Ministro Lamorgese: “Tamponi per tutti, invieremo due navi quarantena”

Rispondendo a un’interrogazione della Lega durante il question time alla Camera, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha assicurato “massima e costante l’attenzione” sulla sicurezza sanitaria, soprattutto in quelle regioni maggiormente esposte agli sbarchi, come la Sicilia, e ha annunciato l’obiettivo di sottoporre tutti i migranti che arrivano al tampone, che ora si effettua solo in caso di test sierologico positivo.

“Gli stranieri vengono sottoposti al momento dell’arrivo ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena al fine di prevenire il rischio di contagio – ha sottolineato la titolare del Viminale, ricordando – con particolare riferimento a Lampedusa, che per la sua posizione geografica risulta più esposta sono stati eseguiti dall’11 luglio in collaborazione con la Regione Sicilia 1.487 test sierologici e in caso di esito positivo viene effettuato il tampone”.

“In prospettiva si sta lavorando – ha detto Lamorgese – per assicurare tamponi a tutti gli stranieri sbarcati”. “Segnalo inoltre che sono in corso le procedure per individuare due navi da destinare alla misura della quarantena. Ad oggi i migranti positivi risultano essere 163″ Per Lamorgese serve un “approccio globale” sul tema delle migrazioni, tramite il “dialogo con i paesi di transito e partenza” e la “ricerca di una strategie condivise con gli altri paesi europei”.